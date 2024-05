ND Mais |Do R7

Tragédia aérea tira a vida de casal catarinense em acidente no Pará Um acidente aéreo tirou a vida de um casal de empresários de Xanxerê, Oeste de Santa Catarina. Márcio Antônio Neiss e Meilene Cristina...

Um acidente aéreo tirou a vida de um casal de empresários de Xanxerê, Oeste de Santa Catarina. Márcio Antônio Neiss e Meilene Cristina Neiss estavam em um avião de pequeno porte que caiu em uma área de difícil acesso em Barcarena, no estado do Pará, na sexta-feira (10). Havia outra pessoa no avião, natural de São Paulo, que também morreu.

