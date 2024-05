ND Mais |Do R7

Tragédia no Sul: a solidariedade dos jogadores de Grêmio e Inter A tragédia no Rio Grande do Sul comoveu todo o país e mobilizou os jogadores de Grêmio e Internacional que foram vistos nas ruas...

Alto contraste

A+

A-

A tragédia no Rio Grande do Sul comoveu todo o país e mobilizou os jogadores de Grêmio e Internacional que foram vistos nas ruas de Porto Alegre e cidades metropolitanas ajudando de todas as formas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Confira o quadro do Cacau Menezes desta sexta-feira

• Presentes Especiais: saiba o que os moradores de Itajaí planejam para o Dia das Mães!

• VÍDEO: Ítalo Ferreira e Pedro Scooby resgatam outro cavalo de laje durante enchente no RS



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.