Trânsito caótico em Florianópolis: Av. Mauro Ramos congestionada devido a problemas em semáforos e obras

Alto contraste

A+

A-

A manhã desta sexta-feira (03) foi marcada por mais um episódio de lentidão na Av. Mauro Ramos, em Florianópolis, devido a problemas nos semáforos e obras em ruas paralelas. Passageiros do transporte coletivo relataram dificuldades, enfrentando mais de 40 minutos de trajeto do Ticen até próximo ao Shopping Beiramar. A Guarda Municipal atribui a grande lentidão aos semáforos com defeito. Além disso, obras na Rua Raul Machado resultam no fechamento temporário do acesso para o retorno, sobrecarregando ainda mais a Av. Mauro Ramos, no sentido Prainha-Beira Mar. A previsão de conclusão das obras é para a próxima terça-feira.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos vão poder se vacinar contra a dengue em Blumenau

• Justiça aceita denúncia e prefeito de Barra Velha segue preso pela Operação Travessia

• Confira o quadro do Cacau Menezes desta sexta-feira



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.