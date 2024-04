Travesti é encontrada morta em Florianópolis: mistério ronda o caso Uma travesti foi encontrada morta na noite dessa quarta-feira (24) no Morro do Tico, na região central de Florianópolis, próximo...

Uma travesti foi encontrada morta na noite dessa quarta-feira (24) no Morro do Tico, na região central de Florianópolis, próximo à Avenida Mauro Ramos. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima tinha 30 anos e era natural de Minas Gerais. A Polícia Civil vai investigar o caso, porém, até o momento, não foi possível identificar a causa da morte. O local onde o corpo foi encontrado é conhecido pela prática do tráfico de drogas, acrescentando mais um elemento de mistério a essa trágica descoberta.

