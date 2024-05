Túnel do Morro do Boi em Balneário Camboriú passará por interdição para instalação de dispositivo A concessionária Arteris Litoral Sul anunciou, nesta quarta-feira (8), que a BR-101 será totalmente interditada no sentido Norte...

A concessionária Arteris Litoral Sul anunciou, nesta quarta-feira (8), que a BR-101 será totalmente interditada no sentido Norte no km 141 em Balneário Camboriú, das 23h59 desta quinta-feira (9) até as 03h de sexta-feira (10).

