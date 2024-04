Uma cena triste e simbólica no futebol: a solidão de Eduardo Barroca após derrota do Avaí Após a derrota do Avaí para o Santos, uma cena triste e melancólica deixou este colunista pensativo e triste. Sozinho, o treinador...

Após a derrota do Avaí para o Santos, uma cena triste e melancólica deixou este colunista pensativo e triste. Sozinho, o treinador Eduardo Barroca deixou o gramado, sob protestos da torcida e desviando de objetos jogados no acesso para o túnel. Que ele tinha que ser demitido, com certeza. Já comentei aqui neste espaço que a sua saída do Avaí foi com meses de atraso.

