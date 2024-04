Uma multidão em busca de oportunidades de emprego em Floripa

Alto contraste

A+

A-

Uma cena impressionante tomou conta das ruas de Floripa no último sábado: uma multidão se reuniu, dobrando o quarteirão da rua Felipe Schmidt desde as 8 da manhã, em busca de oportunidades de emprego. Pessoas de todas as idades e lugares se reuniram, demonstrando uma necessidade e desejo fervoroso de trabalho. Essa cena me fez registrar os tempos da minha juventude, quando frequentava a Catedral quase semanalmente, pedindo a São Judas Taeru, de joelhos, por uma oportunidade de emprego que pudesse mudar minha vida. Põe na tela, Amarelo!

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Lojistas falam sobre sugestão de colocar ônibus para circularem pela rua XV de Novembro

• Chuva desde domingo provocou alagamentos e deslizamentos em bairros de Blumenau

• VÍDEO! Renato Gaúcho ‘janta’ repórter em coletiva e viraliza



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.