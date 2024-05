ND Mais |Do R7

Vacinação contra a gripe: Mutirão de Vacinação em Criciúma

Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal contra a gripe em Criciúma, a Secretaria de Saúde do município realiza um Mutirão de Vacinação durante o fim de semana em diversos pontos da cidade. A repórter Rachel Schneider traz as informações.

