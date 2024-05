ND Mais |Do R7

Vereador do RS propõe medida polêmica para conter enchentes O vereador de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, disse que vai propor uma lei para derrubar árvores e mata nativa no município....

O vereador de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, disse que vai propor uma lei para derrubar árvores e mata nativa no município. A afirmação (assista abaixo) de Sandro Fantinel (PL-RS) foi feita durante sessão na Câmara dos Vereadores na terça-feira (14). Segundo ele, o objetivo é "evitar desastres".

