Vestibular Unificado da UFSC e IFSC: Último dia de inscrições!

O prazo para se inscrever no Vestibular Unificado da UFSC e do IFSC encerra nesta terça-feira (14). São mais de mil vagas disponíveis na UFSC e mais de 650 vagas no IFSC em todo o Estado. A prova será realizada em uma única etapa, no dia 23 de junho. Além disso, foi divulgado o cronograma completo do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, nesta manhã. Os candidatos deverão se inscrever entre 27 de maio e 7 de junho, pela página do participante, no site ENEM.INEP.GOV.BR/PARTICIPANTE. As provas ocorrerão nos dias 3 e 10 de novembro.

