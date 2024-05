Veterinário de SC cuida de cavalo Caramelo resgatado de telhado no RS: ‘está estável’ O caso cavalo Caramelo, que comoveu o Brasil ao ficar horas preso em um telhado por conta da enchente registrada no Rio Grande do...

ND Mais|Do R7 11/05/2024 - 16h33 (Atualizado em 11/05/2024 - 16h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share