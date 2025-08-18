Pais devem monitorar redes sociais de filhos, defendem 9 em cada 10 brasileiros Levantamento revela preocupação com “adultização” de crianças, responsabilização das plataformas e riscos de abandono escolar Cidades|Do R7, em Brasília 17/08/2025 - 21h34 (Atualizado em 17/08/2025 - 21h58 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Maioria da população brasileira (70%) se opõe à participação de crianças em redes sociais.

91% defendem que pais devem monitorar redes sociais de filhos para evitar riscos.

94% desaprovam que menores abandonem os estudos para se tornarem influenciadores.

78% acreditam que plataformas digitais devem ser responsabilizadas pelo conteúdo envolvendo menores. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A presença de crianças e adolescentes nas redes sociais é vista com desconfiança pela maior parte da população brasileira. É o que aponta a pesquisa “Menores de Idade e as Redes Sociais”, realizada entre 13 e 15 de agosto de 2025, com 1.500 entrevistados em todo o país, pela Real Time Big Data.

Segundo o levantamento, 70% se opõem à participação de menores em vídeos e publicações online, contra 27% favoráveis e 3% que não souberam ou não responderam. A preocupação central está ligada ao impacto emocional e psicológico: 76% acreditam que a exposição compromete o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Você é a favor ou contra a participação de menores de idade em vídeos e publicações nas redes sociais Reprodução/Real Time Big Data

Outro ponto de consenso é a necessidade de acompanhamento familiar: 91% defendem que as redes sociais de menores devem ser monitoradas pelos pais. Para os participantes, a supervisão funciona como barreira contra riscos de exploração e violência digital.

As redes sociais de menores de idade devem ser monitoradas pelos pais Reprodução/Real Time Big Data

“Adultização” e denúncias recentes

O estudo também investigou a repercussão da denúncia feita pelo influenciador Felca sobre a chamada “adultização” de menores na internet.

Entre os que tinham conhecimento do caso, 71% concordam com a denúncia e 93% afirmam que a adultização pode causar traumas.

A pesquisa ainda mostra divisão sobre o papel do também influenciador Hytalo Santos: 55% acreditam que ele cometeu crime ao divulgar imagens de crianças, enquanto 45% discordam.

O Jornal da Record mostrou o que é o dix, que é uma conta paralela e privada no Instagram, no qual o usuário coloca apenas os amigos mais próximos. Dessa forma, os pais não conseguem acompanhar o que os filhos falam ou postam. Diante desse cenário, o Jornal da Record mostra algumas dicas para proteger as crianças e os adolescentes na internet. Veja!

Abandono dos estudos

Um dado quase unânime refere-se ao risco de carreiras precoces de influenciadores: 94% dos entrevistados rejeitam a ideia de filhos menores abandonarem os estudos para seguir esse caminho. Apenas 3% aceitariam essa possibilidade.

Você aceitaria que seu filho - menor de idade - largasse os estudos para ser um influenciador? Reprodução/Real Time Big Data

Conteúdos familiares e famosos

O uso da imagem de filhos em conteúdos monetizados também encontra resistência: 68% desaprovam pais que lucram com a exposição de crianças nas redes, contra 21% que apoiam.

Entre celebridades, a divisão é mais equilibrada: 48% não concordam com a divulgação de imagens de filhos menores por famosos, enquanto 46% aprovam.

Riscos e responsabilização das plataformas

A percepção de risco é elevada em situações comuns de exposição: 69% consideram que vídeos de dança de crianças podem atrair criminosos.

No geral, 78% defendem a responsabilização das plataformas digitais pelo conteúdo envolvendo menores publicado em seus sistemas.

Debate em expansão

Os resultados ampliam a pressão sobre legisladores, o Judiciário e o Executivo, em meio às discussões sobre regulação das redes sociais no Brasil. O levantamento mostra que, para grande parte da sociedade, proteger menores deve ser prioridade, com regras claras, monitoramento parental e responsabilidade das empresas de tecnologia.

Em meio à repercussão, parlamentares da oposição ameaçaram obstruir a votação do projeto que trata da chamada “adultização” de crianças e adolescentes, caso a proposta avance com dispositivos que possam configurar censura.

Especialistas ouvidos pelo R7 explicam que o limite entre regulação e censura está claramente definido na Constituição. Enquanto a regulamentação estabelece regras proporcionais e objetivas para impedir ações ilegais, a censura impede previamente e de forma genérica a manifestação de ideias.

O especialista em Direito Digital, Inteligência Artificial e Cibersegurança, Alexander Coelho, considera que regulamentar as redes sociais é um desafio, mas necessário, “porque a internet não é mais terra sem lei”.

Conexão com o cenário internacional

Curiosamente, a pesquisa também abordou a taxação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos, tema econômico que tem mobilizado debates recentes.

Para 47% dos entrevistados, o principal temor é o aumento do desemprego. Outros 17% citam o custo de vida e 8% o isolamento internacional do Brasil. Já 28% afirmaram não ter preocupação sobre o assunto.

