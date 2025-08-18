Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Pais devem monitorar redes sociais de filhos, defendem 9 em cada 10 brasileiros

Levantamento revela preocupação com “adultização” de crianças, responsabilização das plataformas e riscos de abandono escolar

Cidades|Do R7, em Brasília

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Maioria da população brasileira (70%) se opõe à participação de crianças em redes sociais.
  • 91% defendem que pais devem monitorar redes sociais de filhos para evitar riscos.
  • 94% desaprovam que menores abandonem os estudos para se tornarem influenciadores.
  • 78% acreditam que plataformas digitais devem ser responsabilizadas pelo conteúdo envolvendo menores.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Brasil teve 67 mil casos de abuso infantil em 2024; adultização preocupa Notícias ao Minuto

A presença de crianças e adolescentes nas redes sociais é vista com desconfiança pela maior parte da população brasileira. É o que aponta a pesquisa “Menores de Idade e as Redes Sociais”, realizada entre 13 e 15 de agosto de 2025, com 1.500 entrevistados em todo o país, pela Real Time Big Data.

Segundo o levantamento, 70% se opõem à participação de menores em vídeos e publicações online, contra 27% favoráveis e 3% que não souberam ou não responderam. A preocupação central está ligada ao impacto emocional e psicológico: 76% acreditam que a exposição compromete o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Você é a favor ou contra a participação de menores de idade em vídeos e publicações nas redes sociais Reprodução/Real Time Big Data

Outro ponto de consenso é a necessidade de acompanhamento familiar: 91% defendem que as redes sociais de menores devem ser monitoradas pelos pais. Para os participantes, a supervisão funciona como barreira contra riscos de exploração e violência digital.

As redes sociais de menores de idade devem ser monitoradas pelos pais Reprodução/Real Time Big Data

“Adultização” e denúncias recentes

O estudo também investigou a repercussão da denúncia feita pelo influenciador Felca sobre a chamada “adultização” de menores na internet.


Entre os que tinham conhecimento do caso, 71% concordam com a denúncia e 93% afirmam que a adultização pode causar traumas.

A pesquisa ainda mostra divisão sobre o papel do também influenciador Hytalo Santos: 55% acreditam que ele cometeu crime ao divulgar imagens de crianças, enquanto 45% discordam.


Publicidade
Adolescentes no celular
Dois adolescentes sentados à mesa olham para seus celulares
O próprio sistema operacional do aparelho ou dos aplicativos possui a função "bloquear conteúdos inapropriados". Por meio dela, é possível impedir o acesso a esses materiais e até monitorar o que está sendo acessado pelo usuário
Outra dica importante é estar atento à faixa etária dos conteúdos on-line. Diversos sites na internet estipulam uma idade mínima para os seus usuários. Algumas redes sociais, por exemplo, só podem ser usadas por quem tem mais de 13 anos. Quando as crianças mentem e criam contas nessas redes, elas se expõem a vários riscos
Os responsáveis também podem utilizar o Controle Parental ou Controle dos Pais, que é um conjunto de recursos de segurança disponível em diversos sistemas operacionais, sites e equipamentos, como roteadores e consoles de jogos. Da mesma forma, os recursos podem ser instalados por meio de aplicativos e variam de acordo com a forma como são disponibilizados Fontes: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; Dom Bosco e Internet Segura. Confira o Jornal da Record de segunda a sexta-feira, às 19h55, e aos sábados, a partir das 19h45.

1 / 8

Adolescentes no celular
Dois adolescentes sentados à mesa olham para seus celulares
O próprio sistema operacional do aparelho ou dos aplicativos possui a função "bloquear conteúdos inapropriados". Por meio dela, é possível impedir o acesso a esses materiais e até monitorar o que está sendo acessado pelo usuário
Outra dica importante é estar atento à faixa etária dos conteúdos on-line. Diversos sites na internet estipulam uma idade mínima para os seus usuários. Algumas redes sociais, por exemplo, só podem ser usadas por quem tem mais de 13 anos. Quando as crianças mentem e criam contas nessas redes, elas se expõem a vários riscos
Os responsáveis também podem utilizar o Controle Parental ou Controle dos Pais, que é um conjunto de recursos de segurança disponível em diversos sistemas operacionais, sites e equipamentos, como roteadores e consoles de jogos. Da mesma forma, os recursos podem ser instalados por meio de aplicativos e variam de acordo com a forma como são disponibilizados Fontes: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; Dom Bosco e Internet Segura. Confira o Jornal da Record de segunda a sexta-feira, às 19h55, e aos sábados, a partir das 19h45.

O Jornal da Record mostrou o que é o dix, que é uma conta paralela e privada no Instagram, no qual o usuário coloca apenas os amigos mais próximos. Dessa forma, os pais não conseguem acompanhar o que os filhos falam ou postam. Diante desse cenário, o Jornal da Record mostra algumas dicas para proteger as crianças e os adolescentes na internet. Veja!

Abandono dos estudos

Um dado quase unânime refere-se ao risco de carreiras precoces de influenciadores: 94% dos entrevistados rejeitam a ideia de filhos menores abandonarem os estudos para seguir esse caminho. Apenas 3% aceitariam essa possibilidade.

Você aceitaria que seu filho - menor de idade - largasse os estudos para ser um influenciador? Reprodução/Real Time Big Data

Conteúdos familiares e famosos

O uso da imagem de filhos em conteúdos monetizados também encontra resistência: 68% desaprovam pais que lucram com a exposição de crianças nas redes, contra 21% que apoiam.


Entre celebridades, a divisão é mais equilibrada: 48% não concordam com a divulgação de imagens de filhos menores por famosos, enquanto 46% aprovam.

Riscos e responsabilização das plataformas

A percepção de risco é elevada em situações comuns de exposição: 69% consideram que vídeos de dança de crianças podem atrair criminosos.

No geral, 78% defendem a responsabilização das plataformas digitais pelo conteúdo envolvendo menores publicado em seus sistemas.

Debate em expansão

Os resultados ampliam a pressão sobre legisladores, o Judiciário e o Executivo, em meio às discussões sobre regulação das redes sociais no Brasil. O levantamento mostra que, para grande parte da sociedade, proteger menores deve ser prioridade, com regras claras, monitoramento parental e responsabilidade das empresas de tecnologia.

Em meio à repercussão, parlamentares da oposição ameaçaram obstruir a votação do projeto que trata da chamada “adultização” de crianças e adolescentes, caso a proposta avance com dispositivos que possam configurar censura.

Especialistas ouvidos pelo R7 explicam que o limite entre regulação e censura está claramente definido na Constituição. Enquanto a regulamentação estabelece regras proporcionais e objetivas para impedir ações ilegais, a censura impede previamente e de forma genérica a manifestação de ideias.

O especialista em Direito Digital, Inteligência Artificial e Cibersegurança, Alexander Coelho, considera que regulamentar as redes sociais é um desafio, mas necessário, “porque a internet não é mais terra sem lei”.

Conexão com o cenário internacional

Curiosamente, a pesquisa também abordou a taxação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos, tema econômico que tem mobilizado debates recentes.

Para 47% dos entrevistados, o principal temor é o aumento do desemprego. Outros 17% citam o custo de vida e 8% o isolamento internacional do Brasil. Já 28% afirmaram não ter preocupação sobre o assunto.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Qual é a percepção da população brasileira sobre a presença de crianças e adolescentes nas redes sociais?

 

A maioria da população brasileira vê com desconfiança a presença de crianças e adolescentes nas redes sociais. Uma pesquisa realizada pela Real Time Big Data revelou que 70% dos entrevistados se opõem à participação de menores em vídeos e publicações online.

 

Quais são as principais preocupações relacionadas à exposição de menores nas redes sociais?

 

A principal preocupação está relacionada ao impacto emocional e psicológico, com 76% dos entrevistados acreditando que a exposição pode comprometer o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

 

Qual é a opinião da população sobre o monitoramento das redes sociais por parte dos pais?

 

Uma grande maioria, 91%, defende que as redes sociais de menores devem ser monitoradas pelos pais, considerando essa supervisão uma barreira contra riscos de exploração e violência digital.

 

O que a pesquisa revelou sobre a denúncia de adultização de menores na internet?

 

Sobre a denúncia feita pelo influenciador Felca, 71% dos entrevistados que conheciam o caso concordam com a denúncia, e 93% afirmam que a adultização pode causar traumas.

 

Como a população vê o papel do influenciador Hytalo Santos em relação à divulgação de imagens de crianças?

 

A pesquisa mostrou divisão de opiniões: 55% acreditam que Hytalo Santos cometeu crime ao divulgar imagens de crianças, enquanto 45% discordam dessa afirmação.

 

Qual é a opinião da população sobre carreiras precoces de influenciadores?

 

Um dado quase unânime indica que 94% dos entrevistados rejeitam a ideia de que filhos menores abandonem os estudos para seguir carreiras como influenciadores, com apenas 3% aceitando essa possibilidade.

 

Como a população se posiciona sobre o uso da imagem de filhos em conteúdos monetizados?

 

68% desaprovam pais que lucram com a exposição de crianças nas redes sociais, enquanto 21% apoiam essa prática. Entre celebridades, a divisão é mais equilibrada, com 48% desaprovando e 46% aprovando a divulgação de imagens de filhos menores.

 

Qual é a percepção de risco em relação à exposição de crianças em vídeos?

 

69% dos entrevistados consideram que vídeos de dança de crianças podem atrair criminosos, e 78% defendem a responsabilização das plataformas digitais pelo conteúdo envolvendo menores publicado em seus sistemas.

 

Quais são as preocupações da população em relação à taxação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos?

 

47% dos entrevistados temem o aumento do desemprego como principal consequência, enquanto 17% mencionam o custo de vida e 8% o isolamento internacional do Brasil. 28% afirmaram não ter preocupações sobre o assunto.

 

Qual é a pressão sobre os legisladores em relação à regulamentação das redes sociais?

 

Os resultados da pesquisa aumentam a pressão sobre legisladores, Judiciário e Executivo para que a proteção de menores nas redes sociais seja uma prioridade, com regras claras e monitoramento parental.

 

O que especialistas dizem sobre a regulamentação das redes sociais?

 

Especialistas afirmam que o limite entre regulamentação e censura está definido na Constituição. Alexander Coelho, especialista em Direito Digital, considera que regulamentar as redes sociais é um desafio necessário, pois a internet não pode ser uma "terra sem lei".

 

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.