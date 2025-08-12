CPI da Sexualização de Crianças é protocolada no Senado com 70 assinaturas Grupo de investigação ganhou força após denúncia de Felca por ‘adultização’; movimento tem apoio entre diferentes eixos políticos Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 12/08/2025 - 14h12 (Atualizado em 12/08/2025 - 14h47 ) twitter

Pedido de investigação foi proposto por senadores: Damares Alves (Republicanos-DF) e Jaime Bagattoli (PL-RO) Saulo Cruz/Agência Senado - 16.07.2025

O pedido para criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar ações contra a sexualização de crianças foi oficializado no Senado nesta terça-feira (12).

A proposta para apuração de situações ligadas a menores de idade no ambiente digital alcançou 70 assinaturas, e teve apoio de parlamentares de diferentes eixos políticos.

O endosso ganhou força após repercussão da denúncia apresentada pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca.

A sugestão foi encabeçada pelos senadores Jaime Bagattoli (PL-RO) e Damares Alves (Republicanos-DF), e prevê investigar atuação de influenciadores digitais e de redes sociais na disseminação de conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes.

“É imprescindível que o Senado Federal atue de forma proativa para proteger a infância brasileira, garantindo que investigações apropriadas sejam realizadas e que as medidas cabíveis sejam tomadas para coibir práticas abusivas e ilícitas nas redes sociais”, alegam os parlamentares no requerimento.

Como próxima etapa, a solicitação será avaliada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que confirma se a CPI será efetivamente instalada.

Em outra frente, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) quer promover uma audiência na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) para discutir os riscos no ambiente digital entre crianças e adolescentes.

A reunião prevê chamar o influenciador que fez as denúncias e representantes do Ministério Público Federal, Polícia Federal e Defensoria Pública da União. A proposta ainda precisa ser analisada, mas deve entrar na pauta de votações de quarta-feira (13).

‘Adultização’ de crianças

A ação dos parlamentares se dá após o youtuber Felca publicar um vídeo acusando o influenciador digital Hytalo Santos de explorar sexualmente crianças nas redes sociais.

O influenciador digital também foi acusado de explorar trabalho infantil em vídeos que publicava na internet com menores de idade. Hytalo tem mais de 20 milhões de seguidores.

Na gravação, Felca traz outros exemplos de exploração infantil nas redes e mostra como as plataformas atuam para entregar conteúdos de crianças a pedófilos.

