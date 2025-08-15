Proteção das crianças nas redes sociais não pode justificar censura, avaliam especialistas Regulação das redes deve proteger usuários sem comprometer liberdade de expressão, apontam especialistas e parlamentares Brasília|Do R7, em Brasília 15/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 02h00 ) twitter

Texto da regulação das redes dve ser entregue ao Congresso na próxima semana Tânia Rêgo/Agência Brasil - Arquivo

As recentes denúncias envolvendo riscos à privacidade, sexualização precoce e exposição de conteúdos nocivos a crianças e adolescentes reacenderam o debate no Congresso Nacional sobre o papel das redes sociais e das plataformas digitais.

Em meio à repercussão, parlamentares da oposição ameaçaram obstruir a votação do projeto que trata da chamada “adultização” de crianças e adolescentes, caso a proposta avance com dispositivos que possam configurar censura.

Com o anúncio do ministro da Casa Civil de que o projeto será encaminhado ao Congresso, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) alertou para o risco de uma regulamentação mal formulada, destacando a possibilidade de censura sob o pretexto de proteção.

“Não vamos nos enganar! Não vamos nos enganar! Vão aproveitar essa onda para impor ao Brasil uma regulamentação que vai silenciar muita gente, inclusive eu”, comentou.

Especialistas ouvidos pelo R7 explicam que o limite entre regulação e censura está claramente definido na Constituição. Enquanto a regulamentação estabelece regras proporcionais e objetivas para impedir ações ilegais, a censura impede previamente e de forma genérica a manifestação de ideias.

O especialista em Direito Digital, Inteligência Artificial e Cibersegurança, Alexander Coelho, considera que regulamentar as redes sociais é um desafio, mas necessário, “porque a internet não é mais terra sem lei”.

Ele entende que o dilema está em criar regras que protejam usuários, garantam transparência e responsabilização, sem sufocar a liberdade de expressão ou transferir para empresas privadas o papel de árbitro do debate público.

“No Brasil, esse processo deve respeitar a Constituição, harmonizar-se com o Marco Civil da Internet, o ECA e a LGPD, e ser construído participativamente, ouvindo especialistas, sociedade civil e setor privado. Só assim evitaremos tanto a omissão, que deixa espaço para crimes, quanto o excesso, que abre caminho para o controle do discurso”, afirmou.

Sobre as discussões envolvendo a “adultização”, Coelho ressaltou que a proteção de crianças está vinculada ao cumprimento de um dever constitucional e legal de proteção integral previsto no ECA e na Constituição Federal.

“A censura surge se, sob esse pretexto, restringirmos conteúdos legítimos, debates educativos ou manifestações artísticas que não configurem risco concreto à criança. O problema é que, sem critérios técnicos claros, a linha entre proteção e censura se torna perigosamente tênue”, pontuou.

Desafios para a regulação

O advogado especializado em Direito Digital da VLK Advogados, Rony Vainzof, defende que as plataformas digitais precisam aprimorar mecanismos de proteção, especialmente no que se refere à configuração e às funcionalidades voltadas à preservação de crianças e adolescentes.

Vainzof também destacou que um dos maiores desafios da regulação digital é o aperfeiçoamento dos algoritmos, para reduzirem a amplificação de conteúdos nocivos.

“Desde a concepção dos produtos e serviços, as plataformas devem buscar ao máximo adotar as melhores práticas para oferecer. Por padrão, esses produtos devem vir configurados com o mais alto nível de proteção, disponibilizando informações claras e acessíveis para que, se for o caso, seus responsáveis possam consentir, conscientemente, com configurações menos protetivas”, afirmou.

Texto no Congresso na próxima semana

O projeto de lei sobre regulação das redes ganhou força após o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, publicar um vídeo acusando o influenciador digital Hytalo Santos de explorar sexualmente crianças nas redes sociais.

Na gravação, Felca apresenta outros casos de exploração infantil e mostra como as plataformas direcionam conteúdos de crianças a pedófilos.

A repercussão levou à criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a atuação de influenciadores digitais e de redes sociais na disseminação de conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes.

Nesta quinta-feira (14), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a regulação das redes e anunciou que o projeto de lei foi finalizado. Ao tratar do tema, condenou a “adultização” de crianças e adolescentes nas plataformas digitais.

“Nós não vamos permitir a loucura feita contra crianças e adolescentes. A pedofilia, a estimulação ao ódio, a quantidade de inverdades e mentiras que são colocadas, botar em risco o Estado democrático de Direito. Nós não vamos deixar, por isso vamos regular”, disse.

A expectativa é que o texto, inicialmente previsto para ser apresentado ao Legislativo na última terça-feira (12), seja entregue ao Congresso Nacional na próxima semana.

