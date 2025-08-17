Adultização nas redes: especialistas alertam riscos de expor crianças na internet Exposição precoce pode comprometer o desenvolvimento emocional e psicológico dos menores; confira dicas práticas para pais Brasília|Luiza Marinho*, do R7, em Brasília 17/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A adultização de crianças nas redes sociais pode comprometer seu desenvolvimento emocional e psicológico.

Recentes casos de exposição inadequada levantam preocupação sobre a segurança de menores na internet.

Especialistas alertam para os riscos de exploração e sugerem que pais fiquem atentos a mudanças de comportamento.

Medidas práticas incluem manter um diálogo aberto e criar um ambiente familiar seguro para proteger as crianças.

Discussão sobre regulação das redes mobilizou o país Marcello Casal Jr./Agência Brasil - Arquivo

O debate sobre a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais ganhou força após o vídeo do influenciador Felca viralizar, reacendendo discussões sobre liberdade de expressão, algoritmos, entretenimento e proteção de menores.

Na gravação, Felca denuncia o influenciador Hytalo Santos, preso na sexta-feira (15) por suposta exploração sexual e adultização de menores. O vídeo também expõe como conteúdos infantis podem ser direcionados pelo algoritmo para públicos inadequados.

Especialistas ouvidos pelo R7 afirmam que a adultização ocorre tanto no ambiente digital quanto fora dele, trazendo impactos graves ao desenvolvimento emocional e psicológico de crianças e adolescentes.

“Pode trazer consequências como confusão na construção da identidade, aumento da vulnerabilidade a abusos emocionais e sexuais, baixa autoestima e dificuldade para estabelecer limites saudáveis nos relacionamentos”, alerta Kenia Ramos, psicóloga do grupo Mantevida.

Diretrizes ineficazes

Para o advogado Francisco Gomes Júnior, especialista em crimes e golpes digitais, as regras atuais das plataformas ainda não asseguram proteção mínima aos direitos de crianças e adolescentes.

“As diretrizes atuais das plataformas digitais também não garantem a mínima proteção aos direitos das crianças e adolescentes, expondo-as diariamente ao perigo de serem vítimas de uma série de crimes de maior ou menor gravidade”, analisa.

Ele explica que o termo “adultização” engloba delitos como exploração sexual de menores, tráfico de pessoas, trabalho infantil irregular e constrangimento de menores. Também destaca o desafio de fazer o Congresso Nacional estabelecer parâmetros claros para regulamentação.

“São delitos graves previstos no ordenamento penal que responsabilizam o autor. Decisão recente do STF também responsabiliza as plataformas quando esses conteúdos criminosos não são retirados. Infelizmente, esse tema surge diante de crises e depois é esquecido. Espera-se que, com a repercussão do caso, algo de concreto seja feito”, lamenta.

Sinais de alerta para pais e responsáveis

Segundo a educadora Priscilla Montes, especialista em infância e adolescência, a exposição precoce compromete a saúde mental e emocional de crianças.

“Quanto mais a criança se comporta como adulta, mais ela ‘rende’ em termos de engajamento e monetização, e isso não é empreendedorismo, é exploração. A infância não pode ser moeda de troca nem espetáculo.”

Ela ressalta a diferença entre exposição considerada “inofensiva” e situações com potencial de prejudicar o desenvolvimento infantil. Como fotos e vídeos do dia a dia, por exemplo. Mas a linha de risco começa quando a exposição compromete dignidade, segurança ou privacidade.

“Publicar conteúdos que possam gerar constrangimento no futuro ou imagens com conotação sexualizada, como chorando, em crises de birra, doentes, sem camisa, no banho, ou em poses que, embora pareçam inofensivas para a família, tornam-se públicas e suscetíveis a interpretações, fragiliza a segurança e coloca a criança em vulnerabilidade”, avalia.

A especialista orienta atenção a sinais como isolamento, irritabilidade, comparação constante com outros nas redes, ansiedade e insatisfação com a própria aparência.“Também é importante perceber se a criança está deixando de participar de atividades offline ou se sua vida gira em torno da validação online. A presença ativa e o diálogo constante ajudam a perceber esses sinais cedo”, completa.

Dicas práticas para reduzir riscos

Especialistas recomendam:

Não divulgar uniforme escolar ou dados de localização.

Evitar fotos ou vídeos em momentos íntimos (banho, troca de roupa, situações constrangedoras).

Revisar conteúdos antes de postar e refletir sobre possíveis interpretações públicas.

Estabelecer limites de tempo de tela e regras de uso das redes.

Manter comunicação aberta e contínua para que a criança se sinta segura ao relatar desconfortos.

“Os pais precisam ser cuidadores atentos e não menosprezar pequenos indícios visíveis no dia a dia. Um ambiente familiar seguro e de diálogo é essencial para a criança viver sua infância com proteção”, reforça Kenia Ramos.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

