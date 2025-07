PF mira grupos que fraudavam Auxílio-Reclusão com dados de pessoas em liberdade no AM Em outros casos, quando beneficiários estavam presos, criminosos adulteravam as certidões para aumentar valor Cidades|Do R7 31/07/2025 - 10h36 (Atualizado em 31/07/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Federal desarticula associações criminosas que fraudavam Auxílio-Reclusão no Amazonas.

Criminosos falsificavam documentos para obter ou aumentar benefício, utilizando dados de pessoas em liberdade.

Outra quadrilha também adulterava certidões para elevar o valor a ser recebido por beneficiários encarcerados.

Operações simultâneas foram realizadas para evitar a destruição de provas e fuga de investigados. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Policiais federais cumprem mandados de busca e apreensão e medidas cautelares diversas da prisão Divulgação/PF - 31.07.2025

A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (31), uma operação para desarticular duas associações criminosas especializadas na obtenção fraudulenta de benefícios previdenciários.

Segundo as investigações, os envolvidos falsificavam documentos para obter ou aumentar o valor do Auxílio-Reclusão. A análise dos pagamentos revelou que algumas das pessoas, cujos dados foram usados ilegalmente pelas quadrilhas, jamais estiveram presas.

Em outros casos, quando os beneficiários estavam, de fato, encarcerados, os criminosos adulteravam as certidões de recolhimento prisional, ampliando indevidamente o período de reclusão para elevar o valor recebido.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na primeira fase da operação, deflagrada em novembro de 2024, foram cumpridos mandados na capital, o que resultou na identificação de mais membros da associação criminosa e na descoberta do uso de um escritório de atendimento previdenciário que mascarava a ilicitude das atividades.

‌



Outro grupo

Paralelamente, a Polícia Federal deflagrou a Operação Prison Fake, que investiga uma associação criminosa distinta, mas com o mesmo método, atuando principalmente no município de Manacapuru. O grupo falsificava documentos para requerer o Auxílio-Reclusão em nome de terceiros — alguns cientes da fraude, outros não —, utilizando dados de moradores da região.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Apesar de se tratarem de organizações criminosas diferentes, há indícios de que os grupos mantinham contato entre si. Por esse motivo, as duas operações foram deflagradas simultaneamente, a fim de evitar a destruição de provas e a fuga de investigados, como ocorreu na primeira fase da Operação Falsi Captivi.

‌



Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, expedidos pela Justiça Federal do Amazonas.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp