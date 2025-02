PF investiga homem flagrado em câmeras de segurança colocando fogo em área ambiental no AM Envolvido poderá responder pelo crime de provocação de incêndio em floresta e degradação de floresta Cidades|Do R7 20/02/2025 - 09h26 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ao todo, foram cumpridos dois mandados de buscas

A Polícia Federal investiga um suposto crime ambiental após um homem ser flagrado por câmeras de segurança do INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) colocando fogo na vegetação do Bosque da Ciência, localizado dentro das instalações do instituto. Nesta quinta-feira (20), a corporação cumpriu dois mandados de busca e apreensão.

As apurações começaram após o vídeo viralizar nas redes sociais. Nas imagens, o homem é flagrado ateando fogo em um muro.

O envolvido poderá responder pelo crime de provocação de incêndio em floresta ou em outras formas de vegetação e por degradação de floresta.