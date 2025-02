Oposição e governo discutem na Câmara, e Motta reage: ‘Aqui não é o jardim da infância’ Sessão da Casa foi suspensa por mais de uma vez Brasília|Do R7 19/02/2025 - 21h16 (Atualizado em 19/02/2025 - 21h20 ) twitter

Oposição e governo discutem na Câmara e Motta reage: 'Aqui não é o jardim da infância'

Deputados federais da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de oposição discutiram nesta quarta-feira (19) no plenário da Câmara. Na ocasião, o líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ), usava a tribuna para comentar a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e outros 33, por suposto envolvimento em um plano de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Em diversos momentos, deputados da oposição interromperam a fala dele, por isso, a sessão foi suspensa por mais de uma vez. Enquanto os governistas seguravam cartazes com a expressão “sem anistia”, os deputados da oposição portavam placas em que estava escrito “anistia já”.

Na ocasião, a deputada federal Delegada Katarina (PSD-SE) presidia a sessão e também foi interrompida. Após o ocorrido, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), repreendeu os parlamentares.

“Quero dizer às vossas excelências: se vossas excelências estão confundindo este presidente como uma pessoa paciente, como uma pessoa serena, com um presidente frouxo, vocês ainda não me conhecem”, disse.

“Ou esse plenário se dignifica de estar aqui representando o povo brasileiro, ou nós não merecemos estar aqui. Aqui não é o jardim da infância, nem muito menos um lugar para espetacularização que denigra a imagem desta casa. Eu não aceito este tipo de comportamento”, continuou.

Motta informou ainda que determinou à polícia legislativa que não permita mais a entrada de parlamentares sem grava nas comissões e que, a partir de agora, essa será uma “máxima”.

“O parlamentar que estiver fora daquilo que o regimento rege nós não permitiremos que o parlamentar permaneça em plenário”, observou.