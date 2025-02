Senado aprova medidas provisórias de auxílio ao RS e combate a incêndios na Amazônia MPs agora seguem para a promulgação do presidente do Congresso Nacional Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 19/02/2025 - 17h18 (Atualizado em 19/02/2025 - 17h46 ) twitter

Senado aprova medidas provisórias de auxílio ao RS e combate aos incêndios na Amazônia Arquivo/Valter Campanato/Agência Brasil

O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (19) três medidas provisórias de autoria do Poder Executivo. Uma das medidas abre crédito extraordinário de R$ 514,4 milhões para enfrentar as consequências da seca e dos incêndios florestais na Amazônia Legal.

As outras duas abrem crédito extraordinário de quase R$ 6,8 bilhões em ações de socorro ao Rio Grande do Sul, estado afetado por fortes enchentes em 2024.

A MP da Amazônia direciona os créditos abertos para os ministérios da Justiça, Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, Defesa, Integração, Assistência Social e Povos Indígenas.

Uma das medidas direcionadas ao RS abre crédito de R$ 1.659.821.159 a projetos de infraestrutura, agricultura, ciência, tecnologia e aviação civil, sendo direcionada aos ministérios da Agricultura, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Agrário e Portos e Aeroportos. O texto atinge, ainda, as operações oficiais de crédito.

A outra MP abre crédito de R$ 5.131.822.721 para o pagamento de precatórios, ou seja, dívidas judiciais, e compensações financeiras dos gaúchos. O crédito alcança os ministérios da Previdência Social, Saúde e Desenvolvimento Social.

As três medidas já foram aprovadas pela Câmara dos Deputados, portanto, agora seguem para a promulgação do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP).