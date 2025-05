Receita deflagra operação contra comércio ilegal de cigarros contrabandeados e vapes Desde 2024, s de 3,6 milhões de unidades de cigarros eletrônicos já foram apreendidas; comércio e produção são proibidos no país Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 07/05/2025 - 11h14 (Atualizado em 07/05/2025 - 12h19 ) twitter

Desde 2024 já foram apreendidas mais de 3 milhões e 600 mil unidades de cigarros eletrônicos. Divulgação/Receita Federal - 7.5.2025

A Receita Federal iniciou, nesta quarta-feira (7), a Operação Fumus Iris, que visa combater o comércio de cigarros convencionais e eletrônicos contrabandeados em todo o país.

Na ação realizada hoje, dezenas de estabelecimentos localizados nas capitais Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza estão sendo fiscalizados. Desde 2024, já foram apreendidas mais de 3,6 milhões de unidades de cigarros eletrônicos.

Esses dispositivos, que não possuem qualquer controle sanitário, contêm substâncias tóxicas capazes de causar doenças respiratórias, cardiovasculares e danos neurológicos, com efeitos especialmente nocivos em jovens.

Nesta quarta, estabelecimentos nas capitais Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza estão sendo fiscalizados

“São milhões em prejuízo para o crime organizado. Além da perda das mercadorias apreendidas, os responsáveis serão denunciados por crime de contrabando e outros delitos correlatos. Os estabelecimentos também terão seus CNPJs suspensos, e essa medida será comunicada a eventuais locadores de espaços, para terem ciência de que contratam com pessoas inidôneas — podendo, inclusive, ser futuramente responsabilizados caso o comércio ilícito continue em seus imóveis”, afirmou a Receita Federal em comunicado.

Além disso, o Fisco informou que os governos locais serão comunicados para adotarem medidas como a cassação de alvarás de funcionamento.

Anúncios em redes sociais

As redes Sociais foram notificadas para retirarem do ar conteúdos que promovam ou comercializem cigarros eletrônicos e produtos derivados cuja venda é proibida no Brasil. A ordem partiu do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual (CNCP), ligado à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça.

Os sites devem retirar o material do ar no prazo máximo de 48 horas e reforçar os mecanismos de controle para evitar novas publicações desse tipo.

De acordo com o Ministério da Justiça, um levantamento validado pelo CNCP identificou 1.822 páginas ou anúncios ilegais relacionados a cigarros eletrônicos nas plataformas notificadas.

Apreensões em alta

As apreensões de vaporizadores no Brasil aumentaram mais de 150% em 2024, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. O Paraná foi o estado com o maior número de apreensões devido à proximidade com o Paraguai, por onde muitos cigarros eletrônicos ilegais entram no país.

Desde 2009, a comercialização e importação desses produtos são proibidas no Brasil, e quem for flagrado pode enfrentar penas de 2 a 5 anos de prisão.

