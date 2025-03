Apreensões de cigarros eletrônicos crescem 190% em um ano, diz Receita Segundo o órgão, o confisco dos produtos saltou de R$ 61,8 milhões em 2023 para R$ 179,4 milhões em 2024 Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 01/03/2025 - 10h12 (Atualizado em 01/03/2025 - 10h12 ) twitter

Em 2024, as apreensões de cigarros eletrônicos chegaram a R$ 179,4 milhões Joédson Alves/Agência Brasil - 01.12.2023

Em um ano, as apreensões de cigarros eletrônicos saltaram de R$ 61,8 milhões para R$ 179,4 milhões, um aumento de 190%, segundo dados da Receita Federal, que consideram os anos de 2023 e 2024. Entre todas as mercadorias apreendidas , o cigarro é o produto com maior incidência. Apenas o cigarro comum tem uma média, desde 2020, de R$ 1 bilhão anual em valor de mercado apreendido.

Segundo o órgão, o contrabando de cigarros está associado com milícias privadas, que formam quadrilhas para tomar conta dessas rotas. Para evitar o contrabando e descaminho, a Receita informou que publicou duas Instruções Normativas. Uma delas prevê a suspensão cautelar dos CNPJs de estabelecimentos pegos com produtos contrabandeados. Outra proíbe o uso dos portos brasileiros para o trânsito de cigarros eletrônicos.

Além dos cigarros, em 2024, a Receita registrou o melhor resultado do histórico de apreensões de artigos eletrônicos pelo órgão federal, chegando a R$ 920 milhões em mercadorias confiscadas.

“Nas operações contra o tráfico de drogas, no ano passado, a Receita Federal também bateu um recorde em quantidade de apreensões, chegando próximo a 70 toneladas, com leve alta em relação ao recorde anterior, que foi de 2020″, informou.

No total, no ano passado, a Receita Federal registrou R$ 3,76 bilhões nas apreensões de mercadorias vindas do contrabando e descaminho, uma média superior a R$ 3,5 bilhões em volume de apreensões nos últimos anos.