Em viagem internacional para a Rússia, Lula participa de reunião bilateral com Putin Expectativa é de que governos assinem acordos voltados para ciência e tecnologia, além de fortalecerem relações comerciais Brasília|Do R7 07/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/05/2025 - 02h07 )

Lula terá reunião bilateral com Putin Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - arquivo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpre agenda nesta semana na Rússia com a expectativa de assinar acordos voltados para a ciência e tecnologia, além de discutir o comércio entre os países.

Lula embarcou na noite de terça-feira (6), às 22h, conforme agenda oficial.

A expectativa é de que Lula tenha uma reunião bilateral com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, com a possibilidade de assinatura de diversos acordos, incluindo atos envolvendo ministérios como o de Minas e Energia e de Ciência e Tecnologia.

Lula viaja ao país convidado por Putin para participar das celebrações dos 80 anos da Vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista, em Moscou. Esse é o feriado mais importante da Rússia, em 9 de maio, com um desfile cívico-militar.

O presidente da República esteve na Rússia em 2005, 2009 e 2010. Lula também recebeu a visita de Putin em 2014 e 2019.

Na Rússia, Lula também deve conversar com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico.

O primeiro-ministro tinha um encontro marcado com o chefe do Palácio do Planalto em dezembro do ano passado, mas a agenda precisou ser cancelada por conta da internação do presidente. À época, ele sofreu uma queda e precisou passar por cirurgia.

Viagem para a China

Na sequência, Lula segue para a China, onde cumprirá agendas nos dias 12 e 13 de maio. A visita de Lula ao país asiático ocorre no contexto da Cúpula entre China e países da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos).

Será a segunda visita oficial de Lula à China neste terceiro mandato. A visita anterior ocorreu em abril de 2023, retribuída por Xi Jinping em novembro do ano passado, após a Cúpula do G20, sediada pelo Brasil.

Além disso, eles haviam se encontrado em 2023 na Cúpula dos Brics, na África do Sul.

