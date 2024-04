Disque Denúncia pede informações sobre mecânico que matou barbeiro em oficina do Rio Ele é acusado de homicídio qualificado; justiça pediu a prisão preventiva em março deste ano

Disque Denúncia pede informações sobre mecânico acusado de matar barbeiro em oficina na zona norte do Rio (Reprodução: Disque Denúncia )

O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (11), um cartaz pedindo informações que possam levar a localização e prisão do mecânico Victor Emmanuel Braga Silva, 26 anos.

Ele é acusado pelo homicídio do barbeiro Thiago Farias da Costa, 37 anos, durante uma discussão em uma oficina na zona norte do Rio, em outubro de 2023. Victor é considerado foragido.

A Justiça do Rio acusa o mecânico de homicídio qualificado e solicitou a prisão preventiva no final de março deste ano.

Thiago foi morto a tiros após ter ido ao local reclamar do conserto do carro, que apresentou problemas no dia que foi entregue, depois de ficar quatro meses na oficina.

Durante a discussão, o mecânico atirou ao menos cinco vezes contra o barbeiro.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na zona norte, mas não resistiu aos ferimentos.