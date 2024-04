RJ: Homem é preso pela PF por armazenar arquivos com cenas de abuso sexual infantil O preso já havia sido condenado pelo mesmo crime em 2018, mas foi liberado um ano depois

RJ: Operação prende homem por armazenar arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil (Reprodução Record Rio)

A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira (16), um homem acusado pelo crime de armazenamento e compartilhamento de arquivos com cenas de abuso sexual infantil. A prisão foi no local onde o homem trabalha, em um shopping na Barra da Tijuca, na zona oeste de Rio.

De acordo com as investigações, a prisão é resultado da “Operação Share”, iniciada no final de março, para combater crimes relacionados ao abuso sexual infantil. O homem, que não teve a identidade revelada, já havia sido condenado pelo mesmo crime em outubro de 2018, mas foi liberado um ano depois.

Segundo a PF, durante a última diligência, foi possível localizar o endereço e o computador pessoal do investigado. Os agentes conseguiram extrair as provas necessárias para um pedido de prisão preventiva. O homem será encaminhado ao sistema prisional do Estado.