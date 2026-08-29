Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Flávio Bolsonaro participa de "barqueata" em Angra dos Reis (RJ)

Flávio Bolsonaro fez um cortejo de barco em Angra dos Reis (RJ) com apoiadores, que acompanharam o candidato em outras embarcações e em jet skis.

Rio de Janeiro|Do R7

  • Google News

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.