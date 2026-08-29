Flávio Bolsonaro participa de "barqueata" em Angra dos Reis (RJ)
Flávio Bolsonaro fez um cortejo de barco em Angra dos Reis (RJ) com apoiadores, que acompanharam o candidato em outras embarcações e em jet skis.
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Com o impacto, carreta foi lançada contra um muro; apesar de cena ter chamado a atenção, ninguém ficou ferido