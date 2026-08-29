Flávio Bolsonaro participa de "barqueata" em Angra dos Reis (RJ) Flávio Bolsonaro fez um cortejo de barco em Angra dos Reis (RJ) com apoiadores, que acompanharam o candidato em outras embarcações e em jet skis.

Rio de Janeiro|Do R7 29/08/2026 - 17h01 (Atualizado em 29/08/2026 - 17h14 ) X (Twitter)

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Google News

Link de compartilhamento