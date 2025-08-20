Logo R7.com
Trem bate em caminhão de gás atravessado em ferrovia no Rio de Janeiro

Com o impacto, carreta foi lançada contra um muro; apesar de cena ter chamado a atenção, ninguém ficou ferido

Hora News|Do R7

Um vídeo registrou o momento exato em que um trem bate em um caminhão de gás em uma ferrovia no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (20). O maquinista chegou a acionar o sinal sonoro, mas o motorista do caminhão não conseguiu tirar o veículo da pista a tempo e atingiu um muro com o impacto. O Corpo de Bombeiros foi chamado à cena, mas não houve feridos.

