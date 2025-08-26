Luiz Henrique, do Zenit, comemora convocação para Seleção: 'É dar continuidade para ajudar o Brasil'
Com Hugo Souza, Kaio Jorge e o retorno de Lucas Paquetá, Brasil se prepara para enfrentar Chile e Bolívia antes do Mundial
O atacante do Zenit, Luiz Henrique, que já disputou seis partidas pela Seleção e marcou dois gols, celebrou estar novamente entre os escolhidos para os jogos finais das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Esta é sua primeira convocação sob o comando de Carlo Ancelotti, após se destacar no futebol russo e consolidar sua posição como titular na equipe de São Petersburgo.
Luiz Henrique ganhou notoriedade no Brasil atuando pelo Botafogo, onde foi eleito Rei da América em 2024. Seu desempenho o levou à Europa, e agora ele retorna à Seleção com o objetivo de contribuir ainda mais: “Estou um pouco nervoso, ansioso. Estava com a minha esposa assistindo à convocação e, quando ouvi meu nome, fiquei muito feliz por estar mais uma vez na Seleção Brasileira. Agora é dar continuidade para ajudar o Brasil”, disse Luiz Henrique.
Nesta segunda-feira (25), o técnico Carlo Ancelotti anunciou a lista de convocados da seleção brasileira para as duas últimas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Já classificado para o torneio, o Brasil encara o Chile, no Maracanã, e a Bolívia, fora de casa, em seus últimos compromissos oficiais antes do Mundial. A preparação da equipe será feita na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, a partir do dia 1º de setembro.
Entre os destaques da convocação estão o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, e o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro. Outro nome que chama atenção é o retorno de Lucas Paquetá, do West Ham, após ter sido absolvido das acusações mais graves na investigação da FA sobre envolvimento em apostas esportivas.
Já as ausências mais comentadas são Neymar, do Santos, que ficou de fora por conta de uma “pequena lesão”, segundo Ancelotti, e Vinicius Jr., do Real Madrid, suspenso contra o Chile e poupado da viagem. Rodrygo, também do clube espanhol, não foi convocado.
Lista completa dos convocados:
Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Hugo Souza (Corinthians)
Defensores: Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma)
Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham)
Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham)
Próximos jogos da seleção brasileira:
Brasil x Chile – 04/09, às 21h30 (Maracanã)
Bolívia x Brasil – 09/09, às 20h30 (Estádio Municipal de El Alto)
