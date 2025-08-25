Alunos da rede pública de Niterói participam da criação de trilhas sonoras para filmes mudos
Mostra CineOrquestra, realizada pela Universidade Federal Fluminense, acontece no CineArte UFF
No último dia 16 de agosto, o CineArte UFF (Universidade Federal Fluminense) se transformou em um espaço de encantamento e descoberta. Alunos da rede pública de ensino de Niterói, no Rio de Janeiro, puderam vivenciar a criação ao vivo da trilha sonora de um filme mudo.
"As crianças vão aprender aqui a assistir cinema e entender que cinema é muito mais do que um filme que passa numa tela. É uma experiência coletiva, uma experiência compartilhada que gera memória para elas", afirmou Otávio Lima, cineasta e produtor cultural, sobre o projeto Mostra CineOrquestra, realizado pela UFF.
O evento ainda acontece nos dias 24 e 30 de agosto, e 6 de setembro, sempre às 19h no CineArte UFF. A programação completa está disponível no site do cinema.
