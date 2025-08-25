Alunos da rede pública de Niterói participam da criação de trilhas sonoras para filmes mudos

No último dia 16 de agosto, o CineArte UFF (Universidade Federal Fluminense) se transformou em um espaço de encantamento e descoberta. Alunos da rede pública de ensino de Niterói, no Rio de Janeiro, puderam vivenciar a criação ao vivo da trilha sonora de um filme mudo .



"As crianças vão aprender aqui a assistir cinema e entender que cinema é muito mais do que um filme que passa numa tela. É uma experiência coletiva, uma experiência compartilhada que gera memória para elas", afirmou Otávio Lima, cineasta e produtor cultural, sobre o projeto Mostra CineOrquestra, realizado pela UFF.



O evento ainda acontece nos dias 24 e 30 de agosto, e 6 de setembro, sempre às 19h no CineArte UFF. A programação completa está disponível no site do cinema.