Luiza Helena Trajano abre o caminho para mais lideranças femininas no Brasil Presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil foi responsável pela criação do Summit Mulheres nas Profissões

A empresária Luiza Helena Trajano é uma das principais responsáveis pela criação do Summit Mulheres nas Profissões

Atualmente o mercado de trabalho brasileiro possui algumas diferenças de gênero marcantes. Afinal, apesar de 51,5% da população do país ser feminina, apenas 37% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres, segundo dados do IBGE. O Ministério do Trabalho ainda alerta para outra disparidade marcante: elas recebem, em média, 21,3% a menos do que eles para exercerem as mesmas funções.

Ao se deparar com estes dados, o Grupo Mulheres do Brasil, liderado por Luiza Helena Trajano, criou um evento para debater e estimular a presença de mulheres nos cargos de alta liderança: o Summit Mulheres nas Profissões, que reuniu aproximadamente 20 mil pessoas durante os dois dias de exposição no Expo Center Norte.

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Foram mais de 100 palestras pelos 8 palcos com os mais variados temas: empreendedorismo, alta gestão, esportes e saúde, liderança e carreira, agricultura, política e cultura e arte. Para condizer com a relevância dos assuntos, nada mais justo do que trazer convidadas de peso: Marina Silva, Cármen Lúcia, Daiane dos Santos, Formiga, Juliette, Ana Paula Renault e Djamila Ribeiro foram algumas das principais atrações.

Por meio de uma de suas principais lideranças, o Magazine Luiza dá o exemplo: a empresa é uma das que mais apoia mulheres em cargos de tomada de decisão, sendo 45% delas tomadas por elas.

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Mas a meta é ainda mais ousada. Durante as palestras do Summit, Trajano repetiu insistentemente que seu objetivo é que 50% dos cargos de chefia no Brasil sejam ocupados por mulheres até 2030.

Para isso, pretende investir na continuidade do Summit Mulheres nas Profissões nos próximos anos e estimular políticas internas em sua empresa que viabilizem a chegada das mulheres nestes postos contando com a participação efetiva dos homens neste processo como aliados para se ter gestões mais eficientes, assertivas e saudáveis.