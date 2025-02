Queda de avião em São Paulo é um dos termos mais buscados no Google nesta sexta-feira (7) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma São Paulo|Do R7 07/02/2025 - 17h00 (Atualizado em 07/02/2025 - 17h00 ) twitter

Queda de avião deixa mortos

A queda de um avião de meio porte na zona oeste de São Paulo é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta-feira (7), aponta um levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma.

O pico de buscas foi registrado 9h25 de hoje. Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “avião cai em São Paulo” às são: Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Minas Gerais, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas com o aumento repentino estão: “carpena”, “avião caiu em São Paulo” e “king air”. Já entre os assuntos relacionados estão: Márcio Louzada Carpena e Avenida Marquês de São Vicente. Confira o resultado completo da pesquisa no gráfico abaixo:

Google trends 7/2 divulgação/Google

Avião cai em avenida da zona oeste de São Paulo

Um avião de médio porte, prefixo PS-FEM, caiu na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7). A aeronave, que decolou do aeroporto Campo de Marte, atingiu um ônibus que estava na via. O avião ia para Porto Alegre (RS).

