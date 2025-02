FAB investiga queda de avião que atingiu ônibus e deixou mortos em São Paulo Primeira etapa da investigação, chamada de Ação Inicial, envolve a coleta de dados, preservação de evidências e análise dos danos São Paulo|Rafaela Soares e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 07/02/2025 - 08h33 (Atualizado em 07/02/2025 - 12h20 ) twitter

Ônibus que estava na avenida foi atingido Reprodução/Record – 07.02.2025

A FAB (Força Aérea Brasileira) informou ter acionado investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão vinculado ao Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), para apurar a queda de um avião de médio porte na manhã desta sexta-feira (7), na zona oeste de São Paulo.

A aeronave atingiu um ônibus em movimento, provocando um incêndio de grandes proporções.

O avião caiu na manhã de hoje na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local para conter as chamas e resgatar vítimas.

Segundo informações preliminares, ao menos duas pessoas morreram.

Testemunhas relataram que o avião soltava fumaça antes de tocar o solo. Após o impacto, destroços ficaram espalhados pelo asfalto e uma densa coluna de fumaça preta se formou no céu da capital paulista.

“A primeira etapa da investigação, chamada de Ação Inicial, envolve a coleta de dados, preservação de evidências e análise dos danos causados à aeronave e ao local da queda. O objetivo é identificar fatores que possam ter contribuído para o acidente e prevenir novas ocorrências semelhantes”, informou a FAB.

O andamento da investigação poderá ser acompanhado pelo Painel SIPAER, plataforma do Cenipa que disponibiliza informações sobre acidentes na aviação civil brasileira. O relatório final será publicado conforme as diretrizes do Código Brasileiro de Aeronáutica.