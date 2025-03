R$ 3 mi pela execução e 6 indiciados: R7 tem acesso ao relatório final do assassinato de delator do PCC Documento inclui imagens de conversas entre os suspeitos e detalha o envolvimento deles no crime São Paulo|Thais Furlan 14/03/2025 - 22h42 (Atualizado em 14/03/2025 - 23h09 ) twitter

Gritzbach era réu por homicídio, lavagem de dinheiro e delator de integrantes do crime organizado Reprodução/Polícia Civil de São Paulo

A Polícia Civil concluiu, após quatro meses de investigações, o inquérito a respeito do assassinato do empresário Antonio Vinicius Gritzbach, ocorrido em novembro de 2024.

O R7 obteve, em primeira mão, a íntegra do relatório final da investigação, elaborado pela força-tarefa da Polícia Civil de São Paulo, ligada ao Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Durante a investigação, foram identificados 13 suspeitos, divididos em três núcleos: mando, apoio e execução.

Ao fim do inquérito, apenas seis deles foram indiciados, sendo eles: Emílio Carlos Gongorra, o Cigarreira; Diego Amaral, o Didi; Kauê Amaral; Denis Antônio Martins, cabo da PM; Ruan Silva Rodrigues, soldado da PM; e Fernando Genauro, tenente da PM.

‌



Dentre esses, Gongorra (que também é conhecido como “Pai” no meio criminal) e Didi, identificados como mandantes do crime, estão foragidos.

Kauê Amaral, que é primo de Didi, e foi designado como olheiro no crime, também não foi preso.

‌



Todos os suspeitos do núcleo de apoio continuam sob investigação.

Troca de mensagens entre os suspeitos

O documento também mostra mensagens interceptadas pela polícia ao longo das investigações.

‌



Em uma delas, um amigo informa João Victor de Amaral Coelho, o irmão de Kauê, da morte de Gritzbach. Em seguida, João, referindo-se a Cigarreira, menciona que “seu pai” teria dito existir uma recompensa de R$ 3 milhões pela vítima.

Em troca de mensagens interceptada pela polícia, um amigo informa o irmão de Kauê Amaral da morte de Gritzbach Reprodução

Referindo-se a Cigarreira como 'pai', o irmão de Kauê cita o valor que seria pago pela morte do empresário Reprodução

O rapaz também diz, na sequência da conversa, que Kauê estava naquele momento em uma festa, celebrando a execução do delator do PCC.

A troca de mensagens também menciona a ida de Kauê a uma festa para comemorar a execução Reprodução

Em seguida, João confirma ao amigo que seu irmão está em uma festa comemorando a morte de Gritzbach Reprodução

Outro lado

Os três agentes presos durante a investigação negam o crime. Seus advogados, Renato Soares do Nascimento, e Mauro da Costa Ribas Júnior, reafirmam a inocência dos clientes, e dizem que apresentarão provas documentais e testemunhais durante o processo penal.

Dinheiro vivo e criptomoedas

A polícia, por outro lado, afirma ter provas de que eles estiveram em Guarulhos no dia do assassinato.

Uma delas, anexada no relatório final, é uma foto tirada em um endereço próximo à residência do tenente Genauro que mostra uma grande quantidade de dinheiro no volante de um carro que seria, segundo o inquérito, do próprio PM.

Uma imagem obtida de conversas apagadas do celular do Tenente Genauro mostra uma grande quantia de dinheiro sobre o volante de um carro Reprodução

A imagem foi extraída de conversas apagadas no celular do agente, e as autoridades tentam determinar agora a procedência do dinheiro e se ele tem relação com o assassinato - visto que a força-tarefa já sabe que os executores receberam parte do pagamento em dinheiro vivo e parte em criptomoedas.

