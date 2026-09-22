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Cantor Rick: RECORD registra in loco a recuperação de destroços que podem explicar a tragédia

Único a chegar ao local, repórter Wagner Urbano, da NDTV Record, acompanhou o trabalho dos bombeiros, FAB e autoridades locais

Cidades|Do R7

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Após dois dias de buscas, a FAB (Força Aérea Brasileira), o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, a Defesa Civil e outras autoridades estaduais e locais conseguiram localizar a aeronave em que o sertanejo e mais quatro pessoas estavam. Nenhum deles resistiu à queda na serra catarinense

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