Assista à entrevista com Marcelo Crivella (Republicanos), candidato ao Senado pelo RJ

Marcelo Crivella, candidato do Republicanos ao Senado pelo Rio de Janeiro, concedeu uma entrevista à repórter Rachel Amorim, da RECORD Rio. Na sabatina, o candidato falou sobre temas como: os projetos que idealizou nos seus mandatos como senador, os erros e acertos como prefeito do Rio de Janeiro e mencionou propostas para a segurança pública e para o combate à violência contra a mulher.



