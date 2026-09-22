Morte de Rick: única a chegar ao local, RECORD acompanha resgate de peças de helicóptero

Cantor sertanejo, que fazia dupla com Renner, o piloto chamado Antônio, o copiloto Leopoldo, o empresário Bruno Avelar e o fotógrafo Paulo Soares não resistiram depois que o helicóptero em que voavam se chocou contra um morro na serra catarinense na segunda-feira (21).

O jornalista Wagner Urbano, da NDTV Record, acompanhou de perto o trabalho do Corpo de Bombeiros, da PM (Polícia Militar), da Polícia Científica e da FAB (Força Aérea Brasileira). As autoridades recolheram os destroços do helicóptero e itens que podem servir para elucidar as circunstâncias do acidente.

Os corpos foram levados para São Joaquim (SC).