Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Jornal da Record News

Assista à entrevista com Waguinho (Republicanos), candidato ao Senado pelo RJ

RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pela repórter Rachel Amorim, da RECORD Rio

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

Wagner dos Santos Carneiro, candidato do Republicanos ao Senado pelo Rio de Janeiro, concedeu uma entrevista à repórter Rachel Amorim, da RECORD Rio. Na sabatina, Waguinho falou sobre temas como: envio de emendas para a Baixada Fluminense, Segurança Pública, royalties do petróleo e atração de investimentos para o estado. 


Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda a população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • eleicoes
  • senado
  • jornal-da-record-news
  • rio-de-janeiro-estado

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.