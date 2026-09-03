Assista à entrevista com Waguinho (Republicanos), candidato ao Senado pelo RJ

Wagner dos Santos Carneiro, candidato do Republicanos ao Senado pelo Rio de Janeiro, concedeu uma entrevista à repórter Rachel Amorim, da RECORD Rio. Na sabatina, Waguinho falou sobre temas como: envio de emendas para a Baixada Fluminense, Segurança Pública, royalties do petróleo e atração de investimentos para o estado.



