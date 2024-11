Homens encapuzados arremessam torta em casa durante a madrugada

Homens encapuzados jogam torta em uma casa na madrugada desta terça-feira (19), em Santo André, no ABC Paulista.

Câmeras de monitoramento flagraram a ação da dupla que ocorreu por volta de 1h30, no bairro Vila Camilópolis.

No vídeo, é possível ver dois homens com as cabeças cobertas andando pela rua e um deles carrega uma bandeja com o que parece ser uma torta. A dupla para na frente de uma casa e um dos suspeitos arremessa a bandeja por cima do portão. Após o arremesso, a dupla sai correndo para lados opostos.

Não há informações sobre a motivação da ação, que pode ser enquadrada no crime de perturbação de sossego.

O 10° Batalhão da Polícia Militar e o 2º Distrito Policial de Santo André atendem a área.

A Agência Record solicitou uma nota ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

O vídeo foi cedido pelo Portal Viva ABC. A apuração é de Augusta Ramos, da Agência RECORD.