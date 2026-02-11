Imagens de exploração sexual infantil preocupam autoridades

O crime de exploração sexual infantil tem sido cada vez mais comum na internet. Uma organização que recebe queixas de infrações online registrou mais de 63 mil denúncias de imagens infratoras apenas em 2025.



