Jornal da Record News

Imagens de exploração sexual infantil preocupam autoridades

Organização que recebe denúncias de crimes virtuais registrou 63 mil casos em 2025

Jornal da Record News|Do R7

O crime de exploração sexual infantil tem sido cada vez mais comum na internet. Uma organização que recebe queixas de infrações online registrou mais de 63 mil denúncias de imagens infratoras apenas em 2025.

