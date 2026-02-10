Carro ‘voa’ e quase atinge duas mulheres em Arcoverde (PE); veja vídeo

Um motorista perdeu o controle da direção e “voou” com o carro em Arcoverde, no sertão de Pernambuco , neste sábado (7). Duas mulheres quase foram atropeladas. Ele só parou após invadir a contramão e bater contra uma caminhonete. Apesar do acidente e da imagem impressionante, ninguém se feriu.



