Carro ‘voa’ e quase atinge duas mulheres em Arcoverde (PE); veja vídeo

Motorista perdeu o controle do veículo; apesar das imagens impressionantes, ninguém ficou ferido

Hora News|Do R7

Um motorista perdeu o controle da direção e “voou” com o carro em Arcoverde, no sertão de Pernambuco, neste sábado (7). Duas mulheres quase foram atropeladas. Ele só parou após invadir a contramão e bater contra uma caminhonete. Apesar do acidente e da imagem impressionante, ninguém se feriu.

