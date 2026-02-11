Homem pede desculpas durante assalto e tenta justificar crime; confira

Um ladrão invadiu um pet shop em Curitiba , no Paraná, nesta segunda-feira (9), e teve uma atitude inesperada durante o assalto. Ele pediu desculpas e justificou o crime dizendo que precisava pagar as contas do mês. Uma funcionária do estabelecimento rebateu explicando que ela também precisava de dinheiro e, mesmo assim, não estava assaltando. Horas depois do ocorrido, a Polícia Militar reconheceu o homem e fez a prisão. Ele confessou o crime e foi levado para a delegacia.



