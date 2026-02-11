Logo R7.com
Homem pede desculpas durante assalto e tenta justificar crime; confira

Polícia Militar reconheceu o suspeito horas depois do ocorrido; ele confessou e foi levado para a delegacia

News das 19h|Do R7

Um ladrão invadiu um pet shop em Curitiba, no Paraná, nesta segunda-feira (9), e teve uma atitude inesperada durante o assalto. Ele pediu desculpas e justificou o crime dizendo que precisava pagar as contas do mês. Uma funcionária do estabelecimento rebateu explicando que ela também precisava de dinheiro e, mesmo assim, não estava assaltando. Horas depois do ocorrido, a Polícia Militar reconheceu o homem e fez a prisão. Ele confessou o crime e foi levado para a delegacia.

