Operação Bálcãs: PF investiga uso de empresas em esquema de tráfico de drogas para a Europa
Operação Bálcãs, deflagrada pela Polícia Federal em 11 de junho de 2026
A PF (Polícia Federal) deflagrou, nesta quinta-feira (11), a Operação Bálcãs, para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados a suspeitos de traficar drogas da América do Sul para a Europa, por meio de rotas marítimas. Além desse crime, a polícia investiga o suposto uso de empresas e patrimônios para ocultar recursos obtidos com as atividades criminosas.
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