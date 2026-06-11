PF investiga uso de empresas em esquema de tráfico de drogas para a Europa

A PF (Polícia Federal) deflagrou, nesta quinta-feira (11), a Operação Bálcãs, para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados a suspeitos de traficar drogas da América do Sul para a Europa, por meio de rotas marítimas. Além desse crime, a polícia investiga o suposto uso de empresas e patrimônios para ocultar recursos obtidos com as atividades criminosas.