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PF investiga uso de empresas em esquema de tráfico de drogas para a Europa

Apreensão de 2,7 toneladas de cocaína em país da costa africana levou a investigações sobre tráfico de drogas da América do Sul para a Europa

Cidades|Do R7

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A PF (Polícia Federal) deflagrou, nesta quinta-feira (11), a Operação Bálcãs, para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados a suspeitos de traficar drogas da América do Sul para a Europa, por meio de rotas marítimas. Além desse crime, a polícia investiga o suposto uso de empresas e patrimônios para ocultar recursos obtidos com as atividades criminosas.

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