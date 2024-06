30 anos do Real: Hiperinflação levava a corrida a supermercados e influenciava até arquitetura Casas com despensas maiores eram as preferidas dos brasileiros, que buscavam espaço para estocar alimentos em grande quantidade

Economia|Hellen Leite e Rafaela Soares, do R7, em Brasília 30/06/2024 - 02h00 (Atualizado em 30/06/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share