Câmara Legislativa do DF concede moção de louvor a jornalistas Estavam presentes jornalistas de destaque do DF, além autoridades; jornalistas do R7 e RECORD foram homenageados

Brasília|Do R7, em Brasília 28/06/2024 - 22h25 (Atualizado em 28/06/2024 - 22h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share