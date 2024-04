Ações da Petrobras operam em alta após acerto do governo para pagar dividendos

Alto contraste

As ações da Petrobras registraram aumento nesta sexta-feira (5), depois de o governo chegar a um acordo para o pagamento dos dividendos retidos. Os papéis da empresa atingiram o valor de R$ 38,55, em comparação. No fechamento desta quinta (4), estavam em R$ 37,88. No contexto de disputas pela presidência da Petrobras, os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) concordaram em liberar o pagamento dos dividendos extraordinários que haviam sido retidos pelo Conselho de Administração da estatal em março. O montante totaliza R$ 43,9 bilhões. Cabe a Costa apresentar a proposta ao presidente Lula.

O modelo de pagamento precisa ser submetido ao conselho para avaliação dos acionistas, em uma assembleia marcada para o próximo dia 25.

A Petrobras afirmou que não há uma nova decisão sobre os dividendos. A empresa destacou que o conselho de administração sugeriu à assembleia que o montante de R$ 43,9 bilhões fosse integralmente destinado à reserva de remuneração do capital. Assim, a competência para aprovar a destinação do resultado, incluindo o pagamento de dividendos, cabe à assembleia geral de acionistas.

Em março, a questão dos dividendos evidenciou divisões no governo, com Silveira e Costa se posicionando contra a distribuição, enquanto Prates expressou sua preferência por distribuir 50% do valor, mas foi voto vencido.

A equipe econômica do governo tem uma expectativa de que os dividendos sejam pagos o mais rápido possível. A União é a principal acionista da estatal e teria um reforço no caixa do Tesouro, que busca atingir a meta de déficit zero neste ano.