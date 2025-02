Após falas de Lula e aumento da taxa de juros, dólar segue em queda e fecha a R$ 5,85 Desde que o presidente Donald Trump assumiu a presidência dos EUA, o dólar vem registrando, majoritariamente, quedas Economia|Do R7, em Brasília 30/01/2025 - 17h10 (Atualizado em 30/01/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Resultado ocorre em meio a decisões sobre juros Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Em semana de quedas consecutivas , o dólar fechou nesta quinta-feira (30) a R$ 5,85, uma variação de 0,24%. O valor é o menor desde 26 de novembro de 2024, quando dólar estava cotado a R$ 5,80. A queda ocorre após a entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre temas como política externa, aumento dos combustíveis, taxa de juros, crescimento econômico e outros. Além das falas do presidente, a operação da moeda vem seguida da decisão do Fed (Federal Reserve), o banco central dos EUA, e do Banco Central brasileiro sobre a taxa de juros.

O dólar vem apresentando instabilidade em meio à nova gestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pela primeira vez em mais de um mês, a moeda fechou abaixo de R$ 6, no último dia 22. Nessa quarta-feira (29), o Fed decidiu manter a taxa de juros inalterada entre 4,25% e 4,5% ao ano.

No Brasil, o Copom (Comitê de Política Monetária) decidiu aumentar a Selic em 1 ponto percentual, para 13,25% ao ano, o maior patamar desde agosto de 2023. A alta foi a quarta consecutiva desde setembro do ano passado. A decisão veio alinhada às expectativas do mercado financeiro, que projetava a elevação dos juros.

No início da tarde, Lula afirmou que o aumento na taxa de juros era esperado e que o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, não poderia “dar um cavalo de pau no mar, em um mar revolto, de uma hora para outra”.

‌



Segundo o presidente, “já estava praticamente demarcada a necessidade da subida de juros pelo outro presidente [Roberto Campos Neto], e Galípolo fez aquilo que entendeu que deveria fazer”.

Ainda no cenário interno, o Tesouro Nacional informou que o governo federal teve déficit primário de R$ 43 bilhões em 2024, mas conseguiu fechar o ano dentro do arcabouço fiscal. Excluídos os gastos para a reconstrução do Rio Grande do Sul, valores considerados fora da meta, o prejuízo ficou em 0,09% do PIB (Produto Interno Bruto).

‌



Emprego no Brasil

O Brasil fechou o ano de 2024 com um saldo positivo de 1,7 milhão de vagas de trabalho com carteira assinada, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Novo Caged (Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego. O índice mede o emprego com carteira assinada no país.

Os índices mostram que foram 25,6 milhões de admissões e 23,9 milhões de desligamentos formais entre janeiro e dezembro do ano passado. Os números cresceram 16,5% em relação ao saldo registrado de 2023. O mês de dezembro apresentou uma redução de 535.547 de empregos, variação negativa de 1,12%.