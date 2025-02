Lula diz que aumento da taxa de juros já era esperado e que confia em nova presidência do BC ‘Galípolo fez aquilo que entendeu que deveria fazer’, disse Lula, pedindo paciência para a reversão do atual cenário Brasília|Plínio Aguiar e Bruna Lima, do R7, em Brasília 30/01/2025 - 11h39 (Atualizado em 30/01/2025 - 13h18 ) twitter

Lula comenta alta do juros Ton Molina/ ESTADÃO CONTEÚDO - 30/01/2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira (30), que o aumento na taxa de juros era esperado e que o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, não poderia “dar um cavalo de pau no mar, em um mar revolto, de uma hora para outra”. Segundo o presidente, “já estava praticamente demarcada a necessidade da subida de juros pelo outro presidente [Roberto Campos Neto], e Galípolo fez aquilo que entendeu que deveria fazer”.

“Temos consciência que é preciso ter paciência e eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente [do Banco Central] e tenho certeza que vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros melhor. No tempo que a política permitir que ele faça”, completou Lula.

O Copom (Conselho de Polícica Monetária), do BC (Banco Central), decidiu nesta quarta-feira (29) elevar a taxa básica de juros da economia brasileira em 1 ponto percentual, passando de 12,25% para 13,25% ao ano. Com isso, a taxa volta ao patamar registrado em agosto de 2023, na quarta alta consecutiva, desde setembro. E a perspectiva é que a Selic chegue a 14,25% no primeiro trimestre de 2025.

A primeira reunião do Copom no ano marcou a “estreia” de Gabriel Galípolo como presidente do BC. Ele foi indicado ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O anúncio foi feito na primeira “superquarta” de 2025. É assim que se chamam as quartas-feiras em que coincidem as reuniões que definem as taxas de juros tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil.

No fim de 2024, com a escalada do dólar e da inflação, o Banco Central intensificou o aumento da Selic para conter o consumo e o aumento de preços. Além da economia, os investimentos também são afetados. A alta da Selic torna mais rentáveis as aplicações de renda fixa que são atreladas à taxa, como os CDBs pós-fixados e fundos DI.

A Selic é o principal instrumento para controlar o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Juros mais altos encarecem o crédito e desestimulam a produção e o consumo. No entanto, taxas maiores dificultam o crescimento econômico.