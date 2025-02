Lula projeta fechamento do PIB de 2024 entre 3,5% e 3,7% Presidente criticou estimativas iniciais do mercado voltadas ao crescimento da economia no ano Brasília|Lis Cappi e Plinio Aguiar, do R7, em Brasília 30/01/2025 - 11h43 (Atualizado em 30/01/2025 - 13h13 ) twitter

Presidente prometeu crescimento do PIB além das expectativas de mercado Ton Molina/ESTADÃO CONTEÚDO - 30/01/2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva projeta que a economia brasileira de 2024 fechará com crescimento entre 3,5% e 3,7%. A previsão anunciada por ele, nesta quinta-feira (30), supera índices indicados inicialmente pelo mercado, e deve ser confirmada oficialmente no mês de março.

“Os especialistas diziam que o Brasil iria crescer apenas 1,5% em 2024, nós vamos crescer 3,5% ou 3,7%”, declarou Lula.

A posição veio em uma crítica ao indicado pelo mercado. O chefe do Executivo também lembrou de mudanças alcançadas na economia terem sido maiores do que as indicações feitas por nomes da área em outras gestões do petista:“Outra vez, isso vai se repetir”.

Lula também indicou otimismo com a economia em 2025, em estimativa de retorno de resultados dos primeiros anos do governo. “Nós vamos continuar crescendo. As políticas de inclusão social vão continuar se fortalecendo, a massa salarial, o salário mínimo com inflação, isso tudo sem criar problema da chamada estabilidade fiscal”, declarou. “Tenho muita responsabilidade com esse país”, completou, em outro momento.

Questionado sobre um possível déficit fiscal - em que os gastos superem a arrecadação -Lula afirmou ter responsabilidade com as políticas fiscais. Atualmente, a norma estabelecida determina o déficit zero, em que despesas não podem ficar maiores do que os valores arrecadados.

“As pessoas que falaram o ano inteiro sobre déficit deveriam pedir desculpas. As pessoas que falam coisa errada têm que tomar cuidado de falar que erraram. Estabilidade fiscal é muito importante para o governo. A gente quer responsabilidade fiscal e o menor déficit possível para fazer esse país dar certo”, declarou.

Lula também afirmou não haver intenção em propor mudanças à atual política fiscal: “Se apresentar a necessidade, vamos reunir o governo e discutir. Mas no que depender de mim não tem medida fiscal”.

Crescimento em 2025

Como ponto de apoio em evoluções econômicas, o mandatário citou avanços ligados à indústria brasileira. “Há quanto tempo vocês não viam a indústria brasileira crescer? E a indústria brasileira voltou a crescer com forte investimento público e privado”, disse.

As estimativas mais recentes para 2025 indicadas por economistas consultados no Boletim Focus, do Banco Central, projeta o crescimento em 2,06% para o ano. Por ser uma esimativa, o valor costuma passar por oscilações ao longo do ano, de acordo com eventuais mudanças do cenário econômico.