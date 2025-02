Após Trump anunciar taxações, dólar segue em queda e fecha o mês a R$ 5,83 Queda ocorre após o empresário confirmar a sobretaxação de 25% para México e Canadá, mas adotar tarifa mais branda à China Economia|Do R7, com informações do Estadão Conteúdo 31/01/2025 - 17h08 (Atualizado em 31/01/2025 - 18h39 ) twitter

Dólar renovou a mínima a R$ 5,83 Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Em meio aos novos anúncios tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , o dólar renovou a mínima a R$ 5,83 nesta sexta-feira (31), uma queda de 0,25%. A queda ocorre após o empresário confirmar a sobretaxação de 25% para produtos do México e Canadá, mas adotar um tom mais brando em relação à China, impondo tarifas de 10%. O valor é o menor desde novembro de 2024.

Ainda no cenário exterior, investidores reagiram aos comentários da diretora do Fed (Federal Reserve), Michelle Bowman, sobre a política monetária. Segundo ela, a renda elevada pode sustentar o consumo com reflexo no mercado de trabalho e que as condições financeiras no país podem estar desacelerando o progresso no controle da inflação.

O dólar vem apresentando instabilidade em meio à nova gestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pela primeira vez em mais de um mês, a moeda fechou abaixo de R$ 6, no último dia 22.

No Brasil, falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a Selic também repercutiram entre os investidores. Nesta quinta-feira (30), Haddad a Selic está em um “patamar que desacelera a economia”. “Se você já está com Selic muito restritiva, remédio em excesso pode ser contraproducente”, disse o ministro.

Após o presidente Luiz Inácio Lula não se comprometer com novas medidas de contenção de gastos, Haddad afirmou que a revisão do Orçamento é uma atividade rotineira e Lula sabe que mudanças de rota podem ser necessárias.