Candidato em 2026 é Lula e meu nome está à disposição para Senado, diz Rui Costa Ministro da Casa Civil argumentou que dados e números da atual gestão são melhores do que mandatos passados Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 31/01/2025 - 14h05 (Atualizado em 31/01/2025 - 15h48 )

Lula é candidato em 2026, diz Costa José Cruz/Agência Brasil - 22.01.2025

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta sexta-feira (31) que o candidato do PT à Presidência da República nas eleições de 2026 é Luiz Inácio Lula da Silva. O responsável por articular as políticas do governo ainda confirmou que seu nome está à disposição do partido para eventual candidatura ao Senado pela Bahia.

“O candidato à presidência em 2026 se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Estou trabalhando 14, 16, 18 horas por dia para fazer as entregas e, graças a Deus, hoje eu posso ir para qualquer debate, o presidente pode ir para qualquer debate e comparar qualquer áreas do governo, todas, sem exceção, com os períodos recentes do Brasil e os números são muito superiores”, disse Costa. “Acho que o povo entende que, mais do que discurso, é comparar dados, comparar entregas”, completou.

As declarações foram dadas durante conversa com jornalistas, em Salvador (BA). Na ocasião, Costa foi questionado sobre disputar uma vaga no Senado. “Ainda está longe, mas a princípio o meu nome está disponível para ser senador ano que vem”, destacou o ministro da Casa Civil, que já foi governador da Bahia.

Em julho do ano passado, Lula afirmou que pode ser candidato nas eleições de 2026, quando estará com 81 anos. O chefe do Executivo admitiu que o debate sobre uma eventual reeleição é “complicado”, mas não descartou o desejo de participar da corrida eleitoral novamente, “se estiver com saúde”. Seria a sétima eleição presidencial de Lula — ele se elegeu deputado federal em 1986 e disputou os pleitos gerais de 1989, 1994, 1998, 2002, 2006 e 2022.

Ao ser questionado sobre eventual disputa por um quarto mandato, o presidente afirmou não saber ainda a resposta. “A reeleição é uma coisa mais complicada, porque uma pessoa pode mentir para todo mundo, mas não pode mentir para si mesmo. A única possibilidade que eu tenho dito de voltar a concorrer a uma eleição é se ficar claro que a extrema-direita pode querer voltar neste país. E aí, sinceramente, se eu tiver com saúde, eu não vou deixar”, declarou na ocasião.